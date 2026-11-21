Ein Unternehmen aus Engerwitzdorf ist insolvent. Rund 80 Gläubiger und 22 Beschäftigte sind betroffen. Ein Investor soll nun die Rettung ermöglichen.

Die nächste Firmeninsolvenz in Oberösterreich: Die FES Fire Expert Solutions GmbH mit Sitz in Engerwitzdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde das Verfahren am Freitag, dem 20. November 2026, am Landesgericht Linz eröffnet. Betroffen sind 22 Beschäftigte sowie rund 80 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach derzeitigen Angaben auf rund 2,5 Millionen Euro.

Geschäftseinbruch und Probleme bei Großprojekten

Das 2019 gegründete Unternehmen ist auf die Planung, Installation und Wartung stationärer Feuerlöschanlagen spezialisiert. Als Gründe für die Insolvenz nennt die Firma einen deutlichen Geschäftsrückgang in den Jahren 2025 und 2026. Während der Umsatz 2024 noch bei rund 6,4 Millionen Euro lag, sank er 2025 auf etwa 5,6 Millionen Euro. Gleichzeitig ging der ausgewiesene Bilanzgewinn von rund 770.000 Euro auf nur noch 4.000 Euro zurück. Neben der schwachen Konjunktur, der Inflation und gestiegenen Zinsen belasteten insbesondere Schadens- und Gewährleistungsfälle bei größeren Bauprojekten das Unternehmen. Dadurch wurden laut AKV Werklohnforderungen in Höhe von rund 500.000 Euro vorläufig zurückbehalten, was die finanzielle Situation zusätzlich verschärfte.

Investor soll Unternehmen retten

Trotz der Insolvenz wird eine Sanierung angestrebt. Den Gläubigern wurde eine Quote von 20 Prozent angeboten, die in mehreren Teilzahlungen innerhalb von zwei Jahren geleistet werden soll. Die Finanzierung soll insbesondere durch den Einstieg eines finanzstarken Investors erfolgen. Entsprechende Gespräche fanden laut AKV bereits vor der Insolvenzeröffnung statt. Ob die Sanierung tatsächlich gelingt, ist derzeit noch offen. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Linzer Rechtsanwältin Elisabeth Huber bestellt.

Diese Fristen gelten für Gläubiger

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 19. Jänner 2027 anmelden. Die allgemeine Prüfungstagsatzung ist für den 2. Februar 2027 angesetzt, über den Sanierungsplan soll am 9. März 2027 verhandelt werden. Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, können Forderungsanmeldungen bereits jetzt über den AKV erfolgen. Die endgültige Höhe der Verbindlichkeiten muss im Insolvenzverfahren noch überprüft werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert