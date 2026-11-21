Verlässt Marcel Sabitzer Borussia Dortmund schon im Winter? Türkische Medien bringen den ÖFB-Star mit Galatasaray Istanbul in Verbindung. Dabei könnte ein ungewöhnliches Tauschgeschäft eine Rolle spielen.

Steht Marcel Sabitzer vor einem überraschenden Vereinswechsel? Der gebürtige Welser steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag, doch nun bringen türkische Medien den 32-jährigen ÖFB-Star mit einem möglichen Transfer zu Galatasaray Istanbul in Verbindung. Dabei könnte sogar ein Tauschgeschäft eine Rolle spielen.

Sabitzer könnte Teil eines Tauschgeschäfts werden

Wie das türkische Sportportal Sporx berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse am 26-jährigen Galatasaray-Offensivspieler Yunus Akgün haben. Demnach stehen mehrere Möglichkeiten für einen Transfer im Raum. Eine davon sieht vor, Sabitzer in das Geschäft einzubinden, um die Ablösesumme für Akgün zu reduzieren. Als weitere Varianten werden ein direkter Transfer für rund 25 Millionen Euro sowie eine Leihe mit einer späteren Ablöse von 35 Millionen Euro genannt. Ob Dortmund tatsächlich ein entsprechendes Angebot vorbereitet, ist bislang nicht bestätigt.

Zukunft bei Dortmund ungewiss

Die Gerüchte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Sabitzers sportliche Zukunft beim BVB ohnehin offen ist. Unter Trainer Niko Kovač kommt der Österreicher in dieser Saison überwiegend als Einwechselspieler zum Einsatz. Zwar machte er zuletzt mit einem entscheidenden Freistoßtreffer im DFB-Pokal gegen Werder Bremen auf sich aufmerksam, eine Vertragsverlängerung zeichnet sich derzeit aber nicht ab. Laut Informationen von Sky Sport plant Dortmund aktuell nicht, den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Eine offizielle Entscheidung über Sabitzers Zukunft wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Auch im Nationalteam derzeit nicht dabei

Bereits im September hatte Sabitzer angekündigt, vorübergehend eine Pause im österreichischen Nationalteam einzulegen. Nach 102 Länderspielen und 27 Toren vereinbarte er mit Teamchef Ralf Rangnick eine Auszeit bis Jahresende. Als Grund nannte er die hohe Belastung der vergangenen Jahre. Anfang 2027 könnte seine Situation im ÖFB-Team neu bewertet werden. Ob der Mittelfeldspieler dann noch in Dortmund spielt oder möglicherweise bereits für einen anderen Verein aufläuft, bleibt abzuwarten.