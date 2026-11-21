Dramatischer Arbeitsunfall in Gilgenberg am Weilhart (OÖ): Beim Fällen eines Baumes wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Sein Bruder musste den Unfall mitansehen.

Beim Fällen eines Baumes in Gilgenberg am Weilhart wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Beim Fällen eines Baumes in Gilgenberg am Weilhart wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Samstagvormittag, dem 21. November 2026, in Gilgenberg am Weilhart im Bezirk Braunau. Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk war gegen 9.25 Uhr damit beschäftigt, mit einer Motorsäge einen Baum zu fällen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Baum brach in drei Metern Höhe auseinander

Als sich der Baum in die vorgesehene Fallrichtung bewegte, brach er plötzlich in einer Höhe von rund drei Metern auseinander. Ein Teil des Baumes traf den 27-Jährigen am rechten Bein und verletzte ihn schwer. Sein 30-jähriger Bruder sowie der Auftraggeber befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Meter entfernt. Beide beobachteten den Unfall und setzten sofort die Rettungskette in Gang.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Braunau geflogen. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.