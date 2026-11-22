In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Lokal in Alkoven (Bezirk Eferding) zu einem Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner eines angrenzenden Mehrparteienhauses kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.

In einem Lokal in Alkoven brach während des Betriebsurlaubs ein Brand aus. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt.

In einem Lokal in Alkoven brach während des Betriebsurlaubs ein Brand aus. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt.

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Eferding bemerkte am Sonntag, dem 22. November 2026, gegen 0.40 Uhr auf seinem Nachhauseweg eine starke Rauchentwicklung bei einem Lokal in Alkoven. Er reagierte sofort und alarmierte die Feuerwehr. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, dass der junge Mann „hinter bzw. in einem Lokal in Alkoven eine starke Rauchentwicklung“ bemerkt hatte.

Bewohner evakuiert

Der Rauch hatte auch Auswirkungen auf das direkt angrenzende Wohnhaus. „Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden über Auftrag der Feuerwehr die Bewohner des direkt nebenan befindlichen Mehrparteienhauses kurzzeitig evakuiert und das Stiegenhaus belüftet“, heißt es seitens der Polizei. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen somit vorübergehend verlassen.

„Gebäude erheblich beschädigt“

Zum Zeitpunkt des Brandes war das betroffene Lokal offenbar nicht in Betrieb. „Laut Auskunft eines Zeugen sei das Lokal derzeit auf Grund eines Betriebsurlaubes geschlossen“, teilt die Polizei mit. Nach den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Feuer vorwiegend im Lagerbereich gewütet hatte. „Bei dem Brand wurde niemand verletzt, das Gebäude jedoch erheblich beschädigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.