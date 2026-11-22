Ein ungewöhnlicher Fahrerwechsel sorgte am Samstagabend in Wels (Oberösterreich) für eine Polizeikontrolle. Zwei alkoholisierte Männer hatten mitten auf der Fahrbahn die Plätze getauscht.

In Wels tauschten zwei alkoholisierte Männer mitten auf der Fahrbahn die Plätze. Bei der anschließenden Polizeikontrolle trank der 21-Jährige noch aus einer Bierflasche.

In Wels tauschten zwei alkoholisierte Männer mitten auf der Fahrbahn die Plätze. Bei der anschließenden Polizeikontrolle trank der 21-Jährige noch aus einer Bierflasche.

Am Samstag, dem 21. November 2026, wurde eine Polizeistreife gegen 23.35 Uhr auf der Noitzmühlstraße in Wels auf einen schwarzen Wagen aufmerksam. Das Fahrzeug war in Richtung Norden unterwegs, als es plötzlich mitten auf der Fahrbahn stehen blieb. Einen ersichtlichen Grund dafür gab es nicht. Die Beamten beobachteten daraufhin, wie Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich hielt der Wagen „mitten auf der Fahrbahn ohne ersichtlichen Grund“ an. Anschließend führten die Polizisten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

21-Jähriger trank Bier während Kontrolle

Dabei machten die Beamten eine weitere ungewöhnliche Beobachtung. Der mittlerweile am Steuer sitzende 21-Jährige trank zu Beginn der Amtshandlung noch aus einer Bierflasche. Diese war in der Mittelkonsole abgestellt, während der Motor weiterhin lief. Doch warum hatten die beiden Männer überhaupt die Plätze getauscht? Auch dafür lieferte der junge Mann den Polizisten eine Erklärung.

Übelkeit als Grund

Demnach hatte zuvor sein 28-jähriger Freund aus Linz den Wagen gelenkt. Dieser habe allerdings plötzlich über Übelkeit geklagt. „Deshalb hätten sie die Plätze getauscht“, heißt es dazu von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich allerdings, dass beide Männer alkoholisiert waren.

Führerschein ist weg

Die Alkotests brachten schließlich Klarheit über die Alkoholisierung der beiden Männer. „Die durchgeführten Alkotests ergaben 1,16 Promille (21) bzw. 0,70 Promille (28)“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Für die beiden war die Fahrt damit beendet. „Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen“, so die Polizei.