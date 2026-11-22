Ein Frontalzusammenstoß im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) forderte am Samstagnachmittag drei Verletzte. Eine 21-Jährige musste aus ihrem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberwang wurden drei Menschen verletzt. Eine 21-Jährige musste aus ihrem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberwang wurden drei Menschen verletzt. Eine 21-Jährige musste aus ihrem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Am Samstag, dem 21. November 2026, kam es gegen 16.10 Uhr auf der L541 im Gemeindegebiet von Oberwang zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war gemeinsam mit seiner 20-jährigen Beifahrerin in Richtung Oberwang unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 21-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, in die entgegengesetzte Richtung. „Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Grossenschwandt, Gemeinde Oberwang, zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Mit Heli ins Spital

Der Zusammenstoß hatte für alle drei Beteiligten Folgen. Der 17-jährige Lenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Für die 21-jährige Lenkerin war hingegen ein Rettungshubschrauber notwendig. „Die 21-Jährige musste mit einer Trage aus dem PKW befreit werden“, heißt es seitens der Polizei. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ebenfalls in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.