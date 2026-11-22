Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberwang im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) wurden am Samstag drei Personen verletzt. Eine Lenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden.

Am Samstag, dem 21. November 2026, wurden die Feuerwehren Oberwang und Straß um 16.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. In Grossenschwandt waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Lenkerin in ihrem Auto eingeklemmt.

Verletzte mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Unmittelbar nach dem Eintreffen begannen Feuerwehr, Rotes Kreuz und zwei Notärzte mit der Personenrettung und der Versorgung der Verletzten. Die eingeklemmte Lenkerin konnte schließlich aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

©FF Oberwang | Verletzte wurde mit Hubschrauber ins Spital gebracht

42 Einsatzkräfte vor Ort

Nach der Rettung der Verletzten räumten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und reinigten die Straße. Insgesamt standen 42 Kräfte im Einsatz. Nach rund zwei Stunden konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden.