Eine 60-Jährige war am Sonntag im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) mit 2,14 Promille unterwegs. Nach einem Zeugenhinweis machte die Polizei die Lenkerin an ihrer Wohnadresse ausfindig.

Eine 60-Jährige wurde im Bezirk Wels-Land mit 2,14 Promille am Steuer erwischt, nachdem Verkehrsteilnehmer ihre auffällige Fahrweise gemeldet hatten.

Eine 60-Jährige wurde im Bezirk Wels-Land mit 2,14 Promille am Steuer erwischt, nachdem Verkehrsteilnehmer ihre auffällige Fahrweise gemeldet hatten.

Am Sonntag, dem 22. November, gegen 13.15 Uhr wurde eine Polizeistreife alarmiert. Verkehrsteilnehmer hatten zuvor einen Wagen bemerkt, der durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Als die Beamten eintrafen, war das Fahrzeug allerdings nicht mehr vor Ort. Die Polizisten fuhren daraufhin zur Heimatadresse des Zulassungsbesitzers im Bezirk Wels-Land.

Alkotest ergab 2,14 Promille

Dort trafen sie auf eine 60-Jährige, die gestand, den Pkw zuvor gelenkt zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.