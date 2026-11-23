Mit bewegenden Worten nimmt die Sportunion Windhaag Abschied von Christian D. Der als „Disi“ bekannte Vereinskollege wurde am Mittwochvormittag auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Für den Verein und die gesamte Spielgemeinschaft hinterlässt sein Tod eine große Lücke. „Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn ein wirklich außergewöhnlicher Mensch wie Disi nicht mehr unter uns ist“, schreibt die Sportunion in einem ausführlichen Nachruf auf Facebook.

Jahrzehntelange Verbundenheit mit dem Verein

Bereits seit 1990 war Christian Diesenreiter als Fußballer bei der Union Windhaag aktiv. Im Winter 2014/15 übernahm er schließlich das Training der U10-Mannschaft, in der auch sein Sohn Jonas spielte. Über die Jahre begleitete er die Burschen von der U10 bis zur U17 und war später auch als Trainer der Reservemannschaft tätig. In dieser Zeit konnten gemeinsam mehrere Meistertitel gefeiert werden. Doch für den Verein waren es vor allem die menschlichen Verbindungen, die Christian besonders machten. Er habe nicht nur eine Mannschaft geformt, sondern eine Gemeinschaft aus Spielern, Eltern, Geschwistern und weiteren Unterstützern geschaffen. „Denn wenn wir heute zurückblicken, sind es nicht allein die Meisterschaften, die in Erinnerung bleiben“, heißt es im Nachruf.

Mehr als ein Trainer: Engagiert für die Gemeinschaft

Auch abseits des Spielfelds setzte sich Diesenreiter für die Vereine ein. Er unterstützte Bauprojekte, half bei Veranstaltungen und brachte eigene Ideen ein. Zudem absolvierte er 2015 die Kindertrainerausbildung, die er mit dem ÖFB-D-Diplom abschloss, und nahm regelmäßig an Fortbildungen teil. Besonders geschätzt wurde seine hilfsbereite und zuversichtliche Art. Er habe stets ein offenes Ohr für andere gehabt und sei jemand gewesen, der Lösungen suchte, statt sich auf Probleme zu konzentrieren. „Mit seiner ruhigen, zuversichtlichen Art gab er uns Sicherheit und Zuversicht“, erinnert sich die Sportunion. Sein Einsatz habe das Vereinsleben nachhaltig geprägt und Menschen weit über den Sport hinaus verbunden.

Große Trauer um zweifachen Familienvater

Neben dem Abschied von Christian richtet der Verein auch persönliche Worte an seine Frau Christa sowie die beiden Kinder Jonas und Julia. Ihnen gelte das besondere Mitgefühl der gesamten Gemeinschaft. Die Sportunion bedankt sich bei Christa ausdrücklich für ihre Unterstützung und dafür, dass sie Christians langjähriges Engagement für die Vereine mitgetragen habe. „Du wirst auf den Sportplätzen, bei unseren Veranstaltungen und vor allem als Mensch in unserer Mitte fehlen“, schreibt der Verein abschließend. „Ruhe in Frieden, lieber Disi.“