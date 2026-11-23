Eine Eisplatte löste sich Montagmorgen auf der B1 von einem entgegenkommenden, vermutlich mit Anhänger fahrenden Lkw und durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos. Der 28-jährige Lenker wurde dabei verletzt.

Ein gefährlicher Zwischenfall ereignete sich am Montagmorgen, 23. November, auf der B1 im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich. Gegen 7 Uhr war ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Wagen von Lambach in Richtung Wels unterwegs, als ihm ein vermutlich Lkw mit Anhänger entgegenkam. Als das Fahrzeug an ihm vorbeifuhr, lösten sich mehrere Eisplatten vom Planendach. Eine davon wurde durch die Luft geschleudert und traf die Windschutzscheibe des Autos.

Eisplatte durchschlug Scheibe

Die Eisplatte durchschlug die Windschutzscheibe und verletzte den 28-Jährigen unbestimmten Grades. Eine nachkommende Lenkerin reagierte sofort und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Klinikum Wels gebracht. Der Lenker des vermutlich beteiligten Lkw mit Anhänger ist bislang unbekannt. Auch das Kennzeichen konnte nicht festgestellt werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Lambach zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/4183 entgegengenommen.