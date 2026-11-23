Wie die Organisation SOS-Menschenrechte Österreich mitteilte, ist ihr ehemaliger und langjähriger Vorsitzender Gunther Trübswasser am Samstag, dem 21. November 2026, verstorben: „Mit tiefem Bedauern gedenken wir unserem ehemaligen und langjährigen Vorsitzenden Gunther Trübswasser, der heute verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und langjährigen Wegbegleiter*innen.“

Stelzer: „Eine starke Stimme für Menschlichkeit und Menschenrechte“

Auch die Politik reagiert mit großer Anteilnahme auf den Tod des ehemaligen Politikers. Gunther Trübswasser gehörte von 1997 bis 2009 dem Oberösterreichischen Landtag an, fungierte dort als grüner Klubobmann und engagierte sich über Jahrzehnte hinweg für Menschenrechte, Gleichberechtigung sowie die Anliegen von Menschen mit Behinderungen. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte ihn in einer Aussendung als „starke Stimme für Menschlichkeit und Menschenrechte“: „Mit Gunther Trübswasser verliert Oberösterreich eine engagierte Persönlichkeit, die sich mit großer Überzeugung für Menschlichkeit, Menschenrechte und ein respektvolles Miteinander eingesetzt hat. Er hat sich besonders für jene Menschen starkgemacht, deren Anliegen in unserer Gesellschaft oft zu wenig Gehör finden. Für dieses jahrzehntelange Engagement gebühren ihm über Parteigrenzen hinweg Anerkennung und Respekt.“

Wegbegleiter im Monitoringausschuss nehmen Abschied

Zudem wirkte Trübswasser von 2012 bis zu seinem Ausscheiden Ende 2023 maßgeblich als Mitglied im Unabhängigen Monitoringausschuss mit, wo er sich insbesondere für Antidiskriminierung, Barrierefreiheit und ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen einsetzte. „Mit großer Ausdauer und starker Stimme hat er die Ausschussarbeit und den Kampf für die Menschenrechte in Österreich geprägt“, heißt es im Nachruf des Ausschusses.