In den frühen Morgenstunden kam es im Linzer Süden zu einem großflächigen Stromausfall. Wie sich nun herausstellte, dürfte der Defekt in einem Umspannwerk in Linz-Kleinmünchen vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

Ein vorläufig Unbekannter dürfte in einem Umspannwerk in Kleinmünchen vorsätzlich einen Defekt verursacht haben. Die Polizei ermittelt.

Ein vorläufig Unbekannter dürfte in einem Umspannwerk in Kleinmünchen vorsätzlich einen Defekt verursacht haben. Die Polizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden des 23. November 2026 fiel in Teilen der oberösterreichischen Landeshauptstadt großflächig der Strom aus. Auslöser war ein Defekt bei einem Umspannwerk im Stadtteil Linz-Kleinmünchen.

Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung

„Wie die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dürfte der Defekt durch einen vorläufig Unbekannten vorsätzlich verursacht worden sein“, berichtet die Polizei. „Derzeit laufen die umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung“.