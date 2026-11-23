Eine 15-jährige Mopedlenkerin kam auf der Auffahrtsrampe der B139 aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen 10.25 Uhr war eine 15-jährige Jugendliche aus Linz am heutigen Montag, dem 23. November 2026, mit ihrem Moped auf der Auffahrtsrampe der B139 in Fahrtrichtung Linz Zentrum unterwegs. „Dabei kam die Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und verletzte sich schwer“, berichtet die Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die verletzte Jugendliche in das Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.