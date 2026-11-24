Ein großflächiger Stromausfall hat rund 20.000 Abnehmer im Süden von Linz getroffen. Der Verdacht: Jemand könnte ein Umspannwerk absichtlich beschädigt haben. Nun ist auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden.

Nach dem großflächigen Stromausfall im Linzer Süden gibt es neue Details zum Ausmaß und zu den Ermittlungen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, war am Montag, dem 23. November, in einem Umspannwerk im Stadtteil Kleinmünchen ein Defekt aufgetreten, hier nachzulesen: Sabotage im Umspannwerk? Großer Stromausfall in Linz. Schon bald ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser möglicherweise absichtlich verursacht worden war. Nun steht fest, wie viele Stromanschlüsse betroffen waren: Rund 20.000 Kundenanlagen waren zeitweise ohne Versorgung. Neben der Polizei ist auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Ermittlungen eingebunden.

Um 3.34 Uhr fiel der Strom aus

Die Störung trat am Montagmorgen um genau 3.34 Uhr im Hochspannungsnetz auf. Betroffen waren Teile des Linzer Südens. Techniker der Linz Netz GmbH begannen umgehend damit, die Stromversorgung wiederherzustellen. Für einen Großteil der Kunden war der Ausfall bereits nach kurzer Zeit behoben. Um 4.24 Uhr, also 50 Minuten nach Beginn der Störung, waren sämtliche betroffenen Anschlüsse wieder versorgt. Das bestätigte der Netzbetreiber.

War es eine gezielte Beschädigung?

Besonders brisant ist die mögliche Ursache. Was zunächst wie eine technische Panne aussah, beschäftigt mittlerweile die Ermittler. Nach Angaben der oberösterreichischen Polizei deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass eine bislang unbekannte Person den Defekt vorsätzlich verursacht haben dürfte. Ermittelt wird wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung. Auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde in die Untersuchungen einbezogen. Trotz der Beschädigung gibt es für die betroffenen Linzerinnen und Linzer vorerst Entwarnung. Laut Linz Netz hat der entstandene Schaden derzeit keine Auswirkungen auf die sichere Stromversorgung. An der Reparatur der betroffenen Anlage wird gearbeitet.