Ganze Lkw-Ladungen verschwinden, obwohl die Ware ordnungsgemäß abgeholt wird: In Oberösterreich häufen sich Fälle von Frachtbetrug. Das Landeskriminalamt warnt vor zwei Maschen, bei denen oft nur ein Buchstabe den Betrug entlarvt.

Ein Lkw holt die bestellte Ware ab, der Transport scheint ganz normal abzulaufen. Doch am vorgesehenen Ziel kommt die Lieferung niemals an. Genau mit solchen Fällen beschäftigt sich derzeit das Landeskriminalamt Oberösterreich. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Anzeigen von Unternehmen und Frächtern wegen sogenannten Frachtbetrugs gehäuft. Die unbekannten Täter haben es dabei nicht auf einzelne Pakete abgesehen, sondern auf ganze Lkw-Ladungen unterschiedlichster Waren. Entsprechend hoch fallen laut Polizei die finanziellen Schäden aus.

Betrüger geben sich als seriöse Unternehmen aus

Besonders tückisch ist, dass die Kriminellen mit gefälschten E-Mail-Adressen arbeiten, die jenen bekannter Firmen zum Verwechseln ähnlich sehen. Dabei gehen sie auf unterschiedliche Weise vor. Bei einer der beiden derzeit bekannten Maschen nehmen die Täter Kontakt zu Handels- oder Produktionsbetrieben auf und geben sich als Kaufinteressenten aus. Dafür verwenden sie die Identität tatsächlich existierender Unternehmen. Oft unterscheiden sich die E-Mail-Adressen nur durch einen einzigen Buchstaben vom Original. Kommt ein Geschäft zustande, organisieren die Betrüger auch den Transport. Dabei treten sie erneut unter falscher Identität auf und beauftragen ein echtes Transportunternehmen beziehungsweise dessen Subunternehmer. Der ahnungslose Fahrer holt die Ware ab und bringt sie an einen von den Tätern vorgegebenen Ort. Für den geschädigten Betrieb ist die Lieferung damit verloren.

Ganze Ladungen verschwinden über Frachtbörsen

Eine zweite Vorgehensweise betrifft sogenannte Frachtbörsen. Auf diesen digitalen Plattformen suchen Speditionen nach Transportunternehmen, die kurzfristig Lieferungen übernehmen können. Genau diese Möglichkeit nutzen auch die Betrüger. Sie registrieren sich als vermeintlich seriöse Frachtunternehmen und verwenden dafür ebenfalls täuschend ähnliche E-Mail-Adressen. Erhalten sie einen Transportauftrag, wird die Ware am vereinbarten Lagerort abgeholt. Am eigentlichen Bestimmungsort trifft sie allerdings nie ein. Die Masche ist für betroffene Unternehmen besonders folgenschwer: Innerhalb eines einzigen Transportauftrags kann eine komplette Warenladung verloren gehen. Konkrete Schadenssummen nennt die Polizei in ihrer aktuellen Warnung nicht.

Ein einziger Buchstabe kann den Betrug verraten

Das Landeskriminalamt appelliert deshalb besonders an Handelsbetriebe, Speditionen und Frächter, bei neuen Aufträgen genau hinzusehen. Denn die gefälschten Absenderadressen sind häufig nur bei näherer Betrachtung zu erkennen. Manchmal ersetzen die Täter beispielsweise ein kleines „l“ durch ein großes „I“. In anderen Fällen verändern sie einzelne oder doppelte Buchstaben im Firmennamen. Wer die Adresse nur flüchtig liest, könnte den Unterschied leicht übersehen. Die Polizei empfiehlt daher, die Kontaktdaten eines Geschäftspartners immer mit den Angaben auf dessen offizieller Webseite abzugleichen. Bestehen Zweifel, sollten Unternehmen telefonisch nachfragen. Dabei ist ein Detail entscheidend: Keinesfalls die Telefonnummer aus der verdächtigen E-Mail-Signatur verwenden. Auch diese kann von den Betrügern stammen und dazu dienen, die Täuschung aufrechtzuerhalten.