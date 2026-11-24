Ein schwerer Schlaganfall hat das Leben von Oberösterreicher Thomas G. und seiner Familie grundlegend verändert. Die Feuerwehr Berndorf bittet nun um Spenden, um seine Frau und die drei Kinder finanziell zu unterstützen.

Thomas G. ist 46 Jahre alt, Ehemann und Vater von drei Kindern. Als Tischler hat er sich vor einigen Jahren im eigenen Haus eine Werkstatt aufgebaut. Doch ein schwerer Schlaganfall hat sein Leben und das seiner Familie plötzlich auf den Kopf gestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Berndorf machte nun mit einem emotionalen Beitrag auf die Situation aufmerksam. „Er war immer für andere da. Jetzt braucht seine Familie unsere Hilfe“, heißt es darin.

Thomas wird wohl dauerhaft Hilfe benötigen

Die gesundheitliche Situation des 46-Jährigen ist laut Feuerwehr sehr ernst. Nach derzeitiger Einschätzung wird Thomas auch im bestmöglichen Fall dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sein. Seinen Beruf als Tischler wird er voraussichtlich nicht mehr ausüben können. Besonders schwer wiegt die Situation auch für seine Frau und die drei Kinder. Neben der Sorge um den Ehemann und Vater kommen finanzielle Herausforderungen auf die Familie zu.

Feuerwehr bittet um Spenden

Die Feuerwehr möchte deshalb gemeinsam mit der Bevölkerung helfen und einen Teil der finanziellen Belastung abfedern. „Wer Thomas kennt, weiß: Wenn Hilfe gebraucht wurde, war er da“, erinnert die Feuerwehr an seinen Einsatz für andere. Mit einer Spende soll der Familie dabei geholfen werden, ihren Alltag finanziell abzusichern und in dieser schwierigen Zeit etwas Halt zu finden.