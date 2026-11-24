Ambros muss derzeit eine Zwangspause einlegen: Nach einem Auftritt in Gmunden ist seine Stimme aufgrund einer heftigen Erkältung vollständig weg. Das für Dienstag geplante Konzert in Ried im Innkreis wird deshalb verschoben.

Am Montagabend stand Wolfgang Ambros noch in Gmunden auf der Bühne. Doch bereits während des Auftritts machte sich eine starke Erkältung bemerkbar, die seine Stimme zunehmend beeinträchtigte. Laut einer Mitteilung auf seiner Facebook-Seite gab der Musiker dennoch alles. Sogar eine Rückerstattung des Eintrittsgeldes für jene, die das Konzert vorzeitig verlassen wollten, bot er an. Doch das Publikum blieb: „Aber niemand ist gegangen! Alle sind geblieben, haben Wolfgang unterstützt, mit ihm gesungen und ihn gefeiert“, heißt es in dem Posting. Für Ambros sei das ein besonders berührender Abend gewesen, für den er sich von Herzen bedanken möchte. Am Dienstag folgte allerdings die Ernüchterung: Seine Stimme sei mittlerweile vollständig weg. „So leid es ihm tut – an Singen ist im Moment nicht zu denken“, teilte sein Team mit.

Konzert in Ried auf Dezember verschoben

Aus diesem Grund kann das für Dienstagabend geplante Konzert im OÖV-Saal in Ried im Innkreis nicht stattfinden. Der Auftritt wird auf den 12. Dezember 2026 um 19 Uhr verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Besonders bitter ist die Absage für den Musiker auch mit Blick auf den geplanten Abschied von „Ambros pur!“. „Wolfgang ist unendlich traurig darüber, dass er heute nicht für euch spielen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Konzert in Gersthofen steht auf der Kippe

Noch offen ist, ob der Auftritt am Donnerstag, dem 26. November, im deutschen Gersthofen stattfinden kann. Das Konzert ist bereits ausverkauft, doch aufgrund der aktuellen Stimmprobleme ist auch dieser Termin gefährdet. Eine vorschnelle Absage möchte Ambros allerdings vermeiden. Am Mittwochvormittag soll entschieden werden, ob der Auftritt wie geplant über die Bühne gehen kann. Seine Fans werden laut Mitteilung umgehend informiert.