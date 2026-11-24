Dank des Einsatzes der "Rollenden Engel" konnte die 64-jährige Evelin trotz einer schweren Erkrankung und starker Schmerzen an einem der wichtigsten Tage im Leben ihrer Tochter teilnehmen.

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Krankheitsbildes und der damit verbundenen körperlichen Einschränkungen schien eine Teilnahme an den Feierlichkeiten lange Zeit ausgeschlossen. Doch für die Patientin, Frau Evelin, gab es nur diesen einen großen Wunsch: ihre Tochter im Brautkleid zu sehen und bei der Trauung an ihrer Seite zu sein. Für den ehrenamtlichen Verein Rollende Engel stand fest: Dieser Wunsch wird der 64-Jährigen erfüllt.

Medizinische Sicherheit und ehrenamtliches Engagement

Um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, arbeiteten die ehrenamtlichen Helferinnen Gerlinde und Sonja eng mit der behandelnden Palliativstation zusammen. Nur wenige Tage nach der ersten Kontaktaufnahme stand der Plan – unter strenger Berücksichtigung aller medizinischen Erfordernisse. Als das Team die 64-Jährige im Krankenhaus abholte, war die Vorfreude trotz der spürbaren Schmerzen sofort sichtbar. Bestens medizinisch betreut trat Frau Evelin die Fahrt nach Steyr an.

Tränen der Rührung auf Schloss Lamberg

Vor Ort wartete bereits die nächste Überraschung: Die Braut empfing ihre Mutter in einem strahlend weißen Brautkleid – ein Wiedersehen voller Rührung und Freudentränen, das bei allen Anwesenden für tiefe Bewegung sorgte. Für die gesamte Familie glich die Anwesenheit der Mutter einem kleinen Wunder. Im Standesamt verfolgte Frau Evelin schließlich die emotionale Zeremonie, musikalisch untermalt und umgeben von ihren Liebsten. Beim anschließenden Sektempfang wurde gemeinsam auf das frisch vermählte Paar angestoßen.

©Rollende Engel

Unvergessliches Erlebnis

Über mehrere Stunden hinweg genoss die Familie das Beisammensein, es wurde gelacht und in Erinnerungen geschwelgt – immer mit der Gewissheit, dass die 64-Jährige durch das Team der Rollenden Engel sicher umsorgt ist. Für die Familie und die ehrenamtlichen Begleiterinnen bleibt dieser Tag ein unvergessliches Erlebnis auch und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie viel Kraft und Trost ein erfüllter Herzenswunsch selbst in den schwersten Stunden schenken kann.