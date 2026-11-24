Lange hielt der LASK in Norwegen dagegen, doch kurz vor dem Schlusspfiff platzte der Traum von einem Punkt. Bodö/Glimt erzielte in der 92. Minute den entscheidenden Treffer und besiegelte eine bittere 0:1-Niederlage für den LASK.

Bei Temperaturen von minus vier Grad Celsius gastierte der LASK am Mittwochabend bei Bodö/Glimt. Die Linzer starteten zunächst defensiv in die Partie und überließen den Norwegern weitgehend den Ball. Die Gastgeber fanden jedoch nur schwer Lücken in der gut organisierten Abwehr. In der 22. Minute kam Bodö erstmals zu einer gefährlicheren Möglichkeit: Mbuyamba klärte rechtzeitig vor dem einschussbereiten Brynhildsen. Wenig später sorgte ein Angriff des LASK für Aufsehen. Eine Flanke von Dibango wurde immer länger und landete schließlich auf der Latte. Eine echte Torchance blieb auf beiden Seiten aber zunächst Mangelware. Gegen Ende der ersten Hälfte kam Bodö etwas besser ins Spiel. Auklend setzte einen Abschluss nach Zuspiel von Hauge knapp am kurzen Eck vorbei. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Pause.

LASK vergibt gute Möglichkeiten

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Linzer offensiv aktiver. Bodö blieb zwar gefährlich, doch die LASK-Abwehr konnte zunächst Schlimmeres verhindern. In der 56. Minute musste Mbuyamba sogar kurz vor der eigenen Torlinie für Torhüter Jungwirth retten. Auch der LASK kam nun zu Möglichkeiten: Adeniran und Ljubicic versuchten es mit Abschlüssen, konnten Bodö-Goalie Haikin aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Die beste Chance der Linzer hatte schließlich Dibango in der 70. Minute. Nach einer Hereingabe stand er am langen Eck völlig frei und zog volley ab, setzte den Ball jedoch neben das Tor.

Gegentor in der 92. Minute

In der Schlussphase erhöhte Bodö den Druck. Die Gastgeber wollten sich mit einem Unentschieden vor heimischem Publikum offenbar nicht zufriedengeben und drängten den LASK immer weiter zurück. Die Linzer verteidigten mit großem Einsatz, blockten mehrere Abschlüsse und hielten das 0:0 lange fest. Doch in der 92. Minute folgte der bittere Rückschlag: Nach einem Freistoß kam der Ball im zweiten Versuch an die zweite Stange. Dort stand Helmersen bereit und köpfelte zum 1:0 für Bodö/Glimt ein. Der LASK konnte darauf nicht mehr reagieren. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie. Für die Linzer blieb nach einem lange umkämpften Spiel eine bittere Niederlage ohne Punkte.