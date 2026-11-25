Ein Teil einer Mauer stürzte auf einer Baustelle in Hallstatt plötzlich ein und verschüttete beide Beine eines 32-jährigen Arbeiters. Die Rettung war schwierig: Der Schwerverletzte musste mit Seilen und einem Kran geborgen werden.

Der 32-Jährige war gerade mit Sanierungsarbeiten in Goisern beschäftigt, als ein Teil der bestehenden Mauer aus bislang ungeklärter Ursache nachgab. Die herabstürzenden Mauerteile verschütteten seine Beine. Seine Arbeitskollegen reagierten und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Mehrere Notärzte und Sanitäter übernahmen die Erstversorgung des Verletzten noch in der Baugrube. Doch selbst nachdem der Mann medizinisch versorgt worden war, stellte sich eine weitere Herausforderung: Wie konnte er möglichst schonend aus dem schwer zugänglichen Bereich gebracht werden?

Schwerverletzter musste mit Baukran geborgen werden

Die Feuerwehren Hallstatt und Bad Goisern unterstützten die aufwendige Rettungsaktion. Zunächst wurde der 32-Jährige in einer speziellen Korbtrage gesichert. Mithilfe von Seilen konnten ihn die Einsatzkräfte anschließend aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich bergen. Damit war die Rettung allerdings noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste schließlich ein Baukran eingesetzt werden. Mit dessen Hilfe wurde der Verletzte in der Trage bis zur nächstgelegenen Straße gehoben, wo der weitere Abtransport möglich war. Anschließend flog ein Notarzthubschrauber den schwer verletzten Salzburger in das Unfallkrankenhaus Salzburg.