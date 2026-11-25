Zwei Schüsse von einem Balkon sorgten am Dienstagabend in Gmunden für einen Polizeieinsatz. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Einfamilienhauses wurden die Beamten gleich mehrfach fündig.

Nach der Meldung über zwei Schüsse durchsuchte die Polizei ein Einfamilienhaus in Gmunden.

Nach der Meldung über zwei Schüsse durchsuchte die Polizei ein Einfamilienhaus in Gmunden.

Eine Passantin war am Dienstag, dem 24. November 2026, gegen 20.45 Uhr in Gmunden unterwegs, als von einem Balkon eines Einfamilienhauses zwei Schüsse abgegeben worden sein sollen. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen telefonisch Kontakt mit dem 44-jährigen Bewohner auf und forderten ihn dazu auf, das Haus zu verlassen. Der Mann zeigte sich kooperativ und kam der Aufforderung nach.

Drei Schusswaffen bei Hausdurchsuchung entdeckt

Anschließend durchsuchten die Polizisten das Einfamilienhaus. Dabei fanden sie neben der mutmaßlich verwendeten Langwaffe auch zwei weitere Schusswaffen.

Polizei findet auch Suchtgift

Doch damit nicht genug: Im Zuge der Durchsuchung stießen die Beamten auch auf Suchtgift und Suchtgiftutensilien, die sichergestellt wurden. Warum die Schüsse abgegeben worden sein sollen, geht aus der bisherigen Polizeimeldung nicht hervor.