Der Schnee kommt nach Oberösterreich, diesmal auch bis ins Flachland. Ab Donnerstag sind selbst in Linz mehrere Zentimeter möglich. Regional erwarten die Meteorologen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Danach bleibt es frostig kalt.

Der Winter steht in Oberösterreich vor einem kräftigen Comeback. Und diesmal könnte es nicht nur auf den Bergen weiß werden. Ein Italientief bringt am Donnerstag, dem 26. November, verbreitet Schneefall bis in tiefe Lagen. Selbst in Linz könnte sich eine Schneedecke bilden. Je nach Region rechnen die Meteorologen mit fünf bis 15 Zentimetern Neuschnee. Besonders spannend: Während sich einige Teile Oberösterreichs auf ordentlich Schnee einstellen müssen, dürften andere Regionen deutlich weniger abbekommen. Die aktuellen Prognosen zeigen nun, wo es besonders winterlich werden könnte.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee: Diese Regionen sind betroffen

Am Mittwoch bleibt es in Oberösterreich noch überwiegend trocken. Doch bereits in der Nacht auf Donnerstag nähert sich von Süden her ein Tiefdruckgebiet, das feuchte Luftmassen nach Österreich bringt, 5 Minuten hat bereits berichtet: Schnee in Österreich: Karte zeigt, was jetzt auf uns zukommt. Gleichzeitig strömt aus dem Norden kalte Luft ein. Treffen beide Luftmassen aufeinander, sind die Voraussetzungen für einen kräftigen Wintereinbruch gegeben. Im Laufe des Donnerstagvormittags breitet sich der Schneefall schließlich über weite Teile Oberösterreichs aus. Laut GeoSphere Austria können selbst im Flachland rund zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Auch der Großraum Linz sowie das oberösterreichische Alpenvorland liegen im Bereich der erwarteten Schneefälle. Regional hält der Wetterdienst UBIMET sogar fünf bis 15 Zentimeter für möglich. Wie viel davon tatsächlich liegen bleibt, hängt allerdings von den Temperaturen und der genauen Zugbahn des Tiefdruckgebiets ab. Besonders winterlich könnte es auch im Mühlviertel werden. Nach den aktuellen Prognosen ist dort vor allem im Nordosten mit größeren Neuschneemengen zu rechnen.

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Warum das Innviertel diesmal weniger abbekommt

Während vielerorts eine geschlossene Schneedecke entstehen könnte, dürften die Schneemengen innerhalb Oberösterreichs deutlich variieren. Vor allem das westliche Innviertel könnte vergleichsweise glimpflich davonkommen. Dort erwarten die Meteorologen geringere Neuschneemengen als in den östlicheren Landesteilen. Auch in Teilen der Kalkalpen könnte weniger Schnee fallen als etwa im nordöstlichen Mühlviertel. Der Grund dafür liegt an der besonderen Wetterlage. Das Italientief zieht über Norditalien in Richtung Osten und führt feuchte Luft von Süden heran. Wo diese auf ausreichend kalte Luft trifft und wie lange der Schneefall anhält, entscheidet über die tatsächlichen Schneemengen.

Auch auf den Straßen könnte es winterlich werden

Der Donnerstag beginnt vielerorts mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf wird es kaum wärmer. Die Höchstwerte liegen laut GeoSphere Austria zwischen minus zwei und plus zwei Grad, wobei die Temperaturen im Laufe des Tages teilweise noch zurückgehen. Gerade bei länger anhaltendem Schneefall könnten dadurch auch tiefer gelegene Straßen schneebedeckt und rutschig werden. Hinzu kommt, dass sich zu Beginn des Niederschlags stellenweise noch Regen unter den Schnee mischen kann. Wo dieser auf gefrorenen Boden trifft, besteht Glättegefahr. In Linz hat sich der Winterdienst bereits auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Nach Angaben der Stadt stehen insgesamt 150 Mitarbeiter sowie 56 städtische Fahrzeuge bereit. Sie sollen bei Schnee und Eis dafür sorgen, dass wichtige Straßen, Geh- und Radwege befahrbar beziehungsweise begehbar bleiben. Am Donnerstagnachmittag dürfte sich die Situation langsam entspannen. Die Schneefälle werden nach den derzeitigen Prognosen schwächer, vielerorts bleibt der Himmel allerdings bedeckt.

Frostiges Adventwochenende: Bleibt der Schnee liegen?

Wer sich auf einen winterlichen ersten Advent freut, könnte in Oberösterreich durchaus Glück haben. Nach dem Schneefall bleibt es nämlich weiterhin kalt. Am Freitag bleibt es überwiegend trüb. Tiefe Wolkenfelder bestimmen das Wetter, zwischendurch können noch einzelne Schneeflocken fallen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus vier und null Grad, am Nachmittag zwischen minus zwei und plus einem Grad. Der Samstag bringt weiterhin frühwinterliches Wetter. Nach Frühwerten zwischen minus fünf und minus einem Grad steigen die Temperaturen tagsüber kaum über zwei Grad. Zunächst halten sich verbreitet Hochnebelfelder, später kann sich stellenweise die Sonne zeigen. Auch am ersten Advent bleibt es kalt. In vielen Regionen halten sich Nebel und Hochnebel, außerhalb davon sind sonnige Abschnitte möglich. Am Nachmittag ziehen von Westen her hohe Wolken auf. Die Temperaturen erreichen höchstens minus ein bis plus vier Grad.