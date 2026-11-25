Ab dem Frühjahr 2027 könnte ein weiteres Urlaubsziel direkt ab Linz erreichbar sein: Ryanair plant Flüge nach Girona in Spanien. Die Strecke soll zweimal wöchentlich bedient werden. Auch Barcelona und die Costa Brava rücken näher.

Ab dem Linzer Flughafen soll es künftig eine weitere Direktverbindung geben, die gleich mehrere beliebte Urlaubsregionen erschließt. Wie nun bekannt wurde, plant die Fluggesellschaft Ryanair ab 31. März 2027 Flüge nach Girona im Nordosten Spaniens. Damit würde das Angebot des Linz Airport um ein viertes Ryanair-Ziel wachsen. Besonders interessant ist die Verbindung für Menschen, die einen Städtetrip nach Barcelona mit einem Aufenthalt am Mittelmeer verbinden möchten.

Zweimal pro Woche von Linz nach Spanien

Die neue Flugverbindung startet am Mittwoch, dem 31. März 2027. Anschließend sind jeweils mittwochs und samstags Direktflüge nach Girona vorgesehen. Die Tickets sollen bereits buchbar sein. Für den Linzer Flughafen wäre das ein weiterer Schritt beim Ausbau seines Streckennetzes. Bisher stehen mit Alicante, Bari und London drei Ryanair-Destinationen im Sommerflugplan 2027. Girona würde als vierte Verbindung dazukommen. Flughafengeschäftsführer Jörg Ebbighausen sieht darin ein positives Signal. „Es freut mich sehr, dass wir Ryanair vom Potenzial Oberösterreichs überzeugen konnten und eine vierte Destination bekommen“, erklärt er gegenüber der heute. Eine wichtige Einschränkung gibt es allerdings: Auf der am Mittwoch abrufbaren Website des Linzer Flughafens war Girona noch nicht unter den Ryanair-Zielen angeführt. Dort werden bislang nur Alicante, Bari und London genannt.

Barcelona oder Mittelmeer? Beides ist möglich

Girona dürfte vor allem für jene interessant sein, die im Urlaub gerne unterschiedliche Dinge unternehmen. Die katalanische Stadt liegt rund 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona und ist unter anderem für ihre mittelalterlichen Gassen, historischen Bauwerke und farbenfrohen Häuser entlang des Flusses Onyar bekannt. Von dort lässt sich auch die Costa Brava erkunden. Die Mittelmeerküste ist für ihre Strände, Buchten und Küstenorte bekannt. Wer lieber Kultur und Großstadtleben sucht, kann von Girona aus weiter nach Barcelona reisen. Dabei sollten Reisende allerdings beachten, dass sie nicht direkt am Flughafen Barcelona-El Prat landen. Für die Weiterfahrt vom Flughafen Girona in die katalanische Metropole muss zusätzliche Reisezeit eingeplant werden. Mit dem Bus dauert die Fahrt je nach Verbindung ungefähr 75 bis 90 Minuten. Auch für Aktivurlauber bietet die Region Möglichkeiten. In den nahe gelegenen Pyrenäen gibt es zahlreiche Wander- und Mountainbikestrecken.

Neue Gäste für Oberösterreich erhofft

Von der geplanten Verbindung erhofft man sich nicht nur zusätzliche Reisemöglichkeiten für die oberösterreichische Bevölkerung. Auch Gäste aus Spanien könnten künftig einfacher nach Linz und in andere Regionen Oberösterreichs kommen. Im Großraum Barcelona leben rund 5,4 Millionen Menschen. Für den heimischen Tourismus eröffnet die neue Strecke damit zumindest theoretisch einen weiteren großen Herkunftsmarkt. Auch Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Christiane Frauscher hebt die Bedeutung hervor. Die Verbindung schaffe zusätzliche Reisemöglichkeiten und biete neue Chancen, internationale Gäste für Oberösterreich zu gewinnen. Für den Linz Airport kommt die geplante Erweiterung nach einer Phase der Unsicherheit rund um das Ryanair-Angebot. Erst im Oktober wurde bekannt, dass die bestehenden Verbindungen nach London, Bari und Alicante auch im Sommer 2027 fortgesetzt werden sollen. Mit Girona könnte nun erstmals seit dieser Zusage ein weiteres Ziel hinzukommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 12:34 Uhr aktualisiert