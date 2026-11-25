Ein Stück Linzer Stadtgeschichte könnte bald verschwinden. Das ehemalige Donaukaufhaus am Hauptplatz 3 steht seit Jahren leer und soll nach den Vorstellungen von Eigentümer Robert Hartlauer durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Vorgesehen sind Wohnungen und ein Geschäftslokal. Doch ausgerechnet bei der Gestaltung gibt es nun unterschiedliche Vorstellungen. Der erste Entwurf konnte den Linzer Gestaltungsbeirat nicht überzeugen. Während die Stadt einen Architekturwettbewerb empfiehlt, möchte Hartlauer an seinen Plänen festhalten und diese überarbeiten.

Erster Entwurf fällt beim Gestaltungsbeirat durch

Das Gebäude befindet sich an einer der prominentesten Adressen der Landeshauptstadt. Direkt am Linzer Hauptplatz, umgeben von historischen Fassaden, soll künftig ein moderner Neubau entstehen. Im Erdgeschoss ist ein Geschäftslokal geplant, darüber sollen Wohnungen Platz finden. Grundsätzlich begrüßt die Stadt die Idee, das derzeit ungenutzte Grundstück wiederzubeleben und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Allerdings sieht der Gestaltungsbeirat bei den vorgelegten Plänen noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Dabei geht es nicht allein um das äußere Erscheinungsbild. Auch die Höhe des Gebäudes, die Dachform und die Frage, wie ausreichend Tageslicht in die Wohnungen gelangen kann, spielen eine wichtige Rolle. Besonders sensibel ist die Gestaltung, weil sich unmittelbar daneben denkmalgeschützte Häuser befinden. Der Beirat empfiehlt deshalb einen Architekturwettbewerb, der gemeinsam mit der Stadt abgestimmt werden soll.

Hartlauer will nicht alles neu planen lassen

Eigentümer Robert Hartlauer sieht die Situation anders. Er kann er sich zwar einen Wettbewerb für die Fassadengestaltung vorstellen. Die Planung der Innenräume möchte er jedoch nicht in fremde Hände geben. Schließlich handle es sich um ein privates Gebäude. Ganz vom Tisch ist eine Überarbeitung dennoch nicht. Hartlauer möchte den bisherigen Entwurf nachbessern und dabei Empfehlungen des Gestaltungsbeirats berücksichtigen. Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann hält hingegen einen Architekturwettbewerb für sinnvoll. Gerade bei Bauvorhaben an einem derart bedeutenden Standort könne dieser helfen, die bestmögliche Lösung zu finden. Auch Bürgermeister Dietmar Prammer verweist auf die Verantwortung, die mit dem Bauvorhaben verbunden sei. „Der Linzer Hauptplatz ist ein historisch bedeutender Ort und das Herz unserer Stadt“, betont er.

Einst eine Attraktion, heute steht das Haus leer

Dass gerade dieses Gebäude so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat auch mit seiner Geschichte zu tun. Das Donaukaufhaus wurde Ende der 1950er-Jahre errichtet und galt damals als besonders modern. 1959 eröffnete es als eines der prägenden Kaufhäuser der Linzer Innenstadt. Eine Besonderheit war die Rolltreppe. Das Donaukaufhaus gehörte damit zu den ersten Adressen in Linz, an denen Kunden diese damals noch ungewöhnliche Technik beim Einkaufen erleben konnten. Über die Jahrzehnte veränderte sich die Nutzung des Hauses. Zuletzt befand sich dort unter anderem das Lokal „Bugs“, inzwischen steht das Gebäude leer. Das ehemalige Kaufhaus hebt sich mit seiner Nachkriegsarchitektur deutlich von den umliegenden historischen Gebäuden ab. Anders als seine denkmalgeschützten Nachbarn steht es selbst nicht unter Denkmalschutz.

Wie geht es am Linzer Hauptplatz weiter?

Ob das frühere Donaukaufhaus tatsächlich in der bisher vorgesehenen Form ersetzt wird, ist noch offen. Der Gestaltungsbeirat hat dem ersten Entwurf nicht zugestimmt und eine umfassendere architektonische Auseinandersetzung mit dem Standort empfohlen. Hartlauer will seine Pläne nun überarbeiten. Wann ein neuer Entwurf vorgelegt wird und ob es tatsächlich zu einem Architekturwettbewerb kommt, steht derzeit nicht fest.