Bei Paketkontrollen in Oberösterreich hat der Zoll knapp eine Tonne Drogen sichergestellt. Darunter: rund 900 Kilo Marihuana, 62 Kilo Cannabisharz und 26,55 Kilo Kokain. Der geschätzte Wert liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Was als gewöhnliche Zollkontrolle begann, entwickelte sich in Oberösterreich zu einer außergewöhnlichen Serie von Drogenfunden. In einem Logistikzentrum für Paketdienste stießen Zollbedienstete immer wieder auf verdächtige Lieferungen. Die nun veröffentlichte Bilanz zeigt das enorme Ausmaß: Rund 900 Kilogramm Marihuana, mehr als 62 Kilogramm Cannabisharz und über 26 Kilogramm Kokain wurden sichergestellt. Der geschätzte Straßenverkaufswert liegt im zweistelligen Millionenbereich.

27 Pakete auf einem Lastwagen geben den Ausschlag

Der erste große Fund gelang bereits am 15. Juli 2026. Bei einer Routinekontrolle nahmen Zollbedienstete einen spanischen Lastwagen genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie in insgesamt 27 Sendungen mehr als 120 Kilogramm Hanfblüten sowie rund 1,2 Kilogramm Kokain. Die mutmaßlichen Schmuggler hatten offenbar versucht, die illegale Fracht möglichst unauffällig zu transportieren. Die Drogen waren vakuumverpackt und mit Materialien versehen, die ihren Geruch unterdrücken sollten. Auch die Empfängeradressen zeigten, dass die Lieferungen nicht ausschließlich für Österreich bestimmt waren. Ein Großteil sollte nach Griechenland gehen, weitere Pakete waren an Adressen in Ungarn, Rumänien und Österreich gerichtet.

Nur zwei Tage später der nächste Drogenfund

Nach diesem ersten Aufgriff nahm der Zoll weitere Lieferungen genauer unter die Lupe. Die Schwerpunktkontrollen brachten schon nach kurzer Zeit neue Ergebnisse. Bereits am 17. Juli wurden am selben Standort 62 weitere Pakete mit Cannabis entdeckt. Drei Tage später folgte der nächste größere Fund: Auf einem spanischen Lastwagen stellten die Beamten 42 Kartons mit Suchtmitteln sicher. Die Verpackung und die vorgesehenen Zielländer ähnelten den zuvor kontrollierten Sendungen. Auch in den darauffolgenden Tagen fanden die Zollbediensteten bei ihren Kontrollen beinahe täglich weitere Drogen.

Fast 990 Kilogramm Suchtmittel sichergestellt

Erst die Gesamtbilanz macht deutlich, welche Mengen durch das Logistikzentrum transportiert werden sollten. Laut Finanzministerium wurden bei den Kontrollen insgesamt rund 900 Kilogramm Marihuana, 62,35 Kilogramm Cannabisharz und 26,55 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 stellte der österreichische Zoll laut seiner offiziellen Jahresbilanz landesweit rund 448 Kilogramm Suchtgift sicher. Die nun bekannt gewordenen Funde aus Oberösterreich entsprechen damit mehr als dem Doppelten dieser Menge. Finanzminister Markus Marterbauer spricht angesichts der Sicherstellungen von einem wichtigen Erfolg im Kampf gegen die internationale Drogenkriminalität. Der Fall zeige, dass auch aufwendig getarnte Lieferungen bei Zollkontrollen entdeckt werden könnten.

Ermittlungen zu den Hintermännern laufen

Die beschlagnahmten Suchtmittel wurden von den Zollbediensteten dokumentiert und sichergestellt. Nun laufen weitere Ermittlungen, um herauszufinden, wer hinter den Lieferungen steckt. Wer die Drogen verschickt hat und welche Personen für den internationalen Transport verantwortlich sein könnten, ist bis dato noch nicht bekannt. Auch zu möglichen Festnahmen wurden keine Angaben gemacht. Die Ermittler müssen insbesondere klären, wie die zahlreichen Sendungen zusammenhängen und wer die nahezu eine Tonne schwere Drogenfracht in Europa verteilen wollte.