In Rüstorf, Bez.Vöcklabruck/OÖ, wurde ein kleines Biber-Mädchen in einer besonders tragischen Situation aufgefunden. Beide Elterntiere waren tödlich verunglückt und das kleine Biberkind war plötzlich auf sich allein gestellt.

Für ein so junges Tier standen die Chancen, ohne Hilfe zu überleben, denkbar schlecht. Gemeinsam mit der Feuerwehr Rüstorf ist es den Tierengeln von der Austria Tierrettung gelungen, das erschöpfte kleine Biber-Mädchen zu sichern und in Sicherheit zu bringen.

Danke an alle

„Ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Rüstorf für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das beherzte Handeln. Ebenso gilt unser großer Dank Dr. Hecht, der sich um die medizinische Versorgung des kleinen Findlings kümmert“, heißt es seitens der Tierengel. Ein kleines Leben, das ohne Hilfe wohl keine Chance gehabt hätte. Jetzt darf es erst einmal ankommen, versorgt werden und hoffentlich eine Zukunft bekommen.