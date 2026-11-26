Ein kleines Biber-Mädchen hat in Rüstorf beide Elterntiere verloren. Erschöpft und auf sich allein gestellt, wurde das Jungtier von Tierengel Austria und der Feuerwehr gerettet. Nun übernimmt Dr. Hecht die medizinische Versorgung.

Ein kleines Biber-Mädchen hat in Rüstorf (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) ein besonders trauriges Schicksal ereilt. Beide Elterntiere sind tödlich verunglückt, das Jungtier blieb allein zurück. Als die Tierrettung auf den kleinen Biber aufmerksam wurde, war dieser bereits erschöpft und dringend auf Hilfe angewiesen. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Rüstorf gelang es den Helfern schließlich, das Tier in Sicherheit zu bringen.

Beide Elterntiere tödlich verunglückt

Wie die Organisation Tierengel Austria auf Facebook berichtet, wurde das junge Biber-Weibchen in einer schwierigen Situation aufgefunden. Beide Eltern waren zuvor tödlich verunglückt. Für das zurückgebliebene Jungtier war die Situation besonders kritisch. Ohne die Versorgung durch seine Eltern hätte es nach Einschätzung der Tierrettung kaum Überlebenschancen gehabt. Die Helfer von Tierengel Austria machten sich deshalb gemeinsam mit der Feuerwehr Rüstorf daran, den kleinen Biber zu sichern. Die Rettung gelang: Das erschöpfte Tier konnte in Sicherheit gebracht und anschließend medizinisch versorgt werden.

Tierarzt kümmert sich um kleinen Biber

Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Biber-Mädchen in die Obhut von Dr. Hecht übergeben, der sich um die medizinische Versorgung kümmert. Tierengel Austria bedankt sich ausdrücklich bei der Feuerwehr Rüstorf für die Zusammenarbeit und bei Dr. Hecht für die Betreuung des Jungtiers. Mit der Rettung ist zumindest die unmittelbare Gefahr für das verwaiste Tier vorerst gebannt. Nun kommt es darauf an, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt und welche weitere Betreuung notwendig ist.