Ein Autofahrer ist in Wels-Pernau mit seinem Auto gegen den Eingang eines Gasthauses geprallt. Die Eingangstür wurde ins Innere gedrückt. Der Lenker kam verletzt ins Krankenhaus, Gäste müssen den Hintereingang nutzen.

Ein schwer beschädigter Eingangsbereich, ein demoliertes Auto und ein verletzter Lenker: Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag im Welser Stadtteil Pernau ereignet. Ein junger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und landete ausgerechnet im Eingangsbereich eines Gasthauses. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sogar die Eingangstür nach innen gedrückt wurde. Der Lenker musste medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Pkw rammt Pflanztröge und Eingangstür

Der Unfall ereignete sich auf der Wiesenstraße in Wels-Pernau. Der Autofahrer war dort unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Anstatt auf der Fahrbahn zu bleiben, geriet der Wagen direkt auf den Eingangsbereich eines Gasthauses zu. Dabei rammte das Fahrzeug zwei massive Pflanztröge sowie einen Mistkübel, bevor es gegen den Hauseingang prallte. Der Aufprall hinterließ deutliche Spuren am Gebäude: Die Eingangstür wurde aus ihrer Position gedrückt und ins Gebäudeinnere geschoben. Auch das Auto wurde erheblich beschädigt.

Notarzt versorgt verletzten Autofahrer

Nach dem Unfall rückten die Einsatzkräfte an. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den verletzten Lenker. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des beschädigten Fahrzeugs. Die Feuerwehr musste sich unterdessen um den Eingangsbereich des Gasthauses kümmern und die stark beschädigte Tür absichern. Der Unfall hat auch Folgen für den Zugang zum Gasthaus. Weil der Haupteingang erheblich beschädigt wurde, können Gäste diesen vorerst nicht wie gewohnt benutzen. Stattdessen werden Besucher über den Hintereingang in das Lokal geleitet. Auch auf den Verkehr hatte der Unfall kurzfristig Auswirkungen. Die Wiesenstraße war im Bereich der Unfallstelle rund eine halbe Stunde lang nur eingeschränkt passierbar.