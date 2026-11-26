Nach einem Vorfall bei einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee gibt es nun neue Erkenntnisse. Ein 45-Jähriger soll eine 78-Jährige zu Boden gestoßen haben. Der Mann ist geständig.

Nachdem eine 78-Jährige bei einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee verletzt worden war, konnte die Polizei nun einen 45-Jährigen ausforschen.

Nachdem eine 78-Jährige bei einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee verletzt worden war, konnte die Polizei nun einen 45-Jährigen ausforschen.

Was für eine 78-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) mit dem Besuch einer Krampusveranstaltung begann, endete mit Verletzungen. Am 14. November 2026 gegen 18.15 Uhr befand sich die Frau auf dem Parkplatzgelände des SK Kammer in Schörfling am Attersee. Dort näherte sich ihr ein damals noch unbekannter Mann und schubste sie.

„Schleich di“

Dabei soll der Mann laut der Landespolizeidirektion Oberösterreich die Worte „Schleich di“ gesagt haben. Durch den Stoß verlor die 78-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei schlug sie mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Die Frau wurde bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt.

Polizei forschte 45-Jährigen aus

Da die Identität des Mannes zunächst nicht bekannt war, bat die Polizei am 17. November die Bevölkerung um Hinweise. Nun führten intensive Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Schörfling zur Ausforschung eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Mann ist geständig

Der 45-Jährige gestand, der Pensionistin beim Vorbeigehen einen Stoß versetzt zu haben, wodurch sie mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Nachtragsmeldung bekannt gibt, wird der Mann bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.