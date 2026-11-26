Bei starkem Schneefall verlor ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Wels die Kontrolle über seinen Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei gleich mehrere Verstöße fest.

Kurz nach 11 Uhr war ein 23-jähriger Welser am Donnerstag, dem 26. November 2026, mit seinem Auto in der Puchnerstraße in Wels unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt schneite es stark und ununterbrochen. Der junge Mann geriet mit seinem Wagen ins Schleudern und krachte gegen ein dort abgestelltes Auto. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Mit Sommerreifen unterwegs

Bei der Unfallaufnahme stellte sich schließlich heraus, dass an der Vorderachse des Autos noch Sommerreifen montiert waren. Doch dabei blieb es nicht. „Zudem konnte der 23-Jährige keine gültige Lenkberechtigung vorweisen und die Begutachtungsplakette war abgelaufen“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Für den 23-Jährigen war die Fahrt damit zu Ende. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Welser wird angezeigt.