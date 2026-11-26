Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag auf der S10 in Oberösterreich. Ein LKW krachte gegen eine Tunnelwand, dabei wurde ein Ventilator heruntergerissen und fiel auf das Fahrzeug.

Gegen 12.46 Uhr war ein LKW-Lenker am Donnerstag, dem 26. November 2026, auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) in Richtung Linz unterwegs. Bei Straßenkilometer 7,5 geriet der Lenker mit dem litauischen LKW im Bereich der Tunneleinfahrt ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte daraufhin gegen die Innenseite der Tunnelwand.

Ventilator stürzt ab

Durch den Zusammenstoß wurde auch ein Ventilator heruntergerissen, der auf den LKW fiel. Für den Fahrer endete der Unfall tödlich. „Der LKW-Lenker verstarb tragischerweise noch an der Unfallstelle“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr entlang der Mühlviertler Schnellstraße. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die S10 gesperrt werden. Die Sperre dauerte mehrere Stunden.