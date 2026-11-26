Ein Großbrand im Bezirk Linz-Land hinterließ am Donnerstag einen völlig zerstörten Wohnkomplex. Während alle Bewohner gerettet werden konnten, überlebten einige Haustiere das Feuer nicht. Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

Nach einem verheerenden Großbrand im Bezirk Linz-Land sind 29 Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Mittlerweile haben die Ermittler herausgefunden, wo das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgebrochen ist.

Nach einem verheerenden Großbrand im Bezirk Linz-Land sind 29 Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Mittlerweile haben die Ermittler herausgefunden, wo das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgebrochen ist.

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November 2026, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr zu einem Brand in einem mehrstöckigen Wohngebäude alarmiert. Mehr als 15 Feuerwehren standen im Einsatz. Dennoch entstand an dem Gebäudekomplex mit insgesamt 29 Wohneinheiten ein Totalschaden. Die geschätzte Schadenssumme liegt im sechsstelligen Bereich.

Haustiere verendet

Trotz schwieriger Verhältnisse gelang es den Einsatzkräften, sämtliche Bewohner aus dem Gebäude zu retten. Mehrere Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegenden Spitälern behandelt werden. Die übrigen Bewohner wurden zur Betreuung ins Gemeindezentrum gebracht. Während einige Haustiere gerettet werden konnten, mussten andere bei der Flucht zurückgelassen werden und verendeten.

Ermittlungen laufen

Aufgrund des enormen Schadens und der zunächst unklaren Brandursache übernahmen die Brandermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich im Laufe des Donnerstags die weiteren Erhebungen. Dabei arbeiteten sie mit den örtlich zuständigen Polizeikräften und den Brandermittlern des Bezirkes Linz-Land zusammen. Unterstützt wurden sie von einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Bei der Begutachtung des Brandortes konnten erste Erkenntnisse gewonnen werden.

Feuer auf Balkon

Seinen Ausgang dürfte das Feuer auf einem Anbau-Balkon im ersten Stock im Innenhof genommen haben. Von dort breiteten sich die Flammen weiter aus. „Durch die Holzkonstruktion der Balkone, breiteten sich die Flammen auch auf die benachbarten Wohnungen aus, bis sie schließlich auch auf den Dachstuhl übergriffen“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Keine der 29 Wohneinheiten ist mehr bewohnbar.