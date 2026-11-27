Der erste kräftige Schneefall der Saison stellte die Einsatzkräfte in Oberösterreich vor große Herausforderungen. Seit Donnerstagvormittag waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Bis 22 Uhr wurden laut Landesfeuerwehrkommando rund 600 Einsätze gezählt. Insgesamt waren 380 Feuerwehren gefordert. Vor allem hängen gebliebene Autos und Lastwagen mussten geborgen werden. Auch nach Einbruch der Dunkelheit beruhigte sich die Lage zunächst nicht wie erhofft. Auf schneeglatten Straßen verloren weiterhin zahlreiche Fahrzeuge die Kontrolle.

©Oberösterrischer Landesfeuerwehrverband ©Oberösterrischer Landesfeuerwehrverband

Linienbusse gerieten ins Rutschen

Besonders gefordert waren die Feuerwehren unter anderem in Regau im Bezirk Vöcklabruck. Dort musste ein Linienbus geborgen werden. Drei Personen wurden aus dem Fahrzeug gerettet. Auch auf der Mühllackener Straße (B132) in Feldkirchen an der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung kam es zu einem Zwischenfall mit einem Linienbus. Das Fahrzeug war voll besetzt, als es auf der winterlichen Fahrbahn ins Rutschen geriet und schließlich quer auf der Straße zum Stillstand kam. Wie die Feuerwehr Bad Mühllacken berichtete, hatten die Einsatzkräfte auf der B132 bereits zuvor mit den schwierigen Straßenverhältnissen zu tun. Neben dem Bus war auch ein Sattelzug quer zum Stehen gekommen. Beide Schwerfahrzeuge wurden bis zu einem sicheren Straßenabschnitt gezogen.

Tödlicher Unfall im Götschka-Tunnel

Neben zahlreichen Fahrzeugbergungen mussten die Einsatzkräfte auch bei schweren Verkehrsunfällen helfen. Besonders tragisch endete ein Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10). Im Tunnel Götschka prallte ein Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache gegen die Tunnelwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein großer Belüftungsventilator aus seiner Verankerung gerissen. Dieser stürzte auf die Fahrerkabine. Der Lkw-Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Tausende Feuerwehrleute im Einsatz

Wie groß das Ausmaß der winterlichen Einsatzserie war, zeigt auch eine Zwischenbilanz des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes: Demnach waren bis zum Zeitpunkt einer Aussendung am Donnerstag 252 Feuerwehren mit insgesamt 3.751 Mitgliedern bei 409 Einsätzen gefordert. Die ersten Notrufe gingen bereits gegen 9 Uhr ein, als der Schneefall einsetzte. Die Landeswarnzentrale sowie die Nachrichtenzentralen in Linz, Wels und Ried waren mit der Vielzahl an Meldungen und der Alarmierung der Einsatzkräfte beschäftigt. Die Feuerwehr appellierte angesichts der winterlichen Bedingungen an die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise anzupassen und besonders vorsichtig unterwegs zu sein.