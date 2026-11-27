Mit einer Pistole bewaffnet betrat ein maskierter Täter am Freitagmorgen eine Tankstelle im Bezirk Steyr-Land. Er bedrohte einen 58-jährigen Mitarbeiter, forderte Geld und ergriff schließlich zu Fuß die Flucht.

Ein maskierter Täter überfiel am Freitagmorgen eine Tankstelle im Bezirk Steyr-Land und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Pistole.

Ein maskierter Täter überfiel am Freitagmorgen eine Tankstelle im Bezirk Steyr-Land und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Pistole.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, dem 27. November 2026, kam es im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land zu einem bewaffneten Raubüberfall. Gegen 4.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter eine Tankstelle. Dort traf er auf einen 58-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land stammt. Der Unbekannte bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte Geld.

Täter fordert Geld

Der 58-Jährige kam der Forderung des bewaffneten Täters nach. Dieser hatte einen Rucksack mitgebracht, in dem er das erbeutete Geld mitnahm. „Durch die Schusswaffe und die ernstzunehmende Drohung eingeschüchtert, leerte der 58-Jährige nach Aufforderung des Täters den gesamten Inhalt der beiden Kassenladen in den vom Täter mitgeführten Rucksack“, schildert die Landespolizeidirektion Oberösterreich den Vorfall.

Mitarbeiter löst Alarm aus

Nachdem der Tankstellenmitarbeiter das Geld in den Rucksack geleert hatte, verließ der Unbekannte die Tankstelle. „Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in bislang unbekannte Richtung“, berichtet die Polizei weiter. Der 58-Jährige reagierte umgehend und betätigte unverzüglich den Alarmknopf.

Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem maskierten Täter ein. Diese blieb allerdings erfolglos. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt den Fall übernommen. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.