Der frühere Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz ist am 19. November verstorben. Am Samstag findet im Linzer Mariendom die Trauerfeier statt, anschließend wird er dort beigesetzt.

Nach dem Tod von Altbischof Ludwig Schwarz nimmt die katholische Kirche in Oberösterreich Abschied. Der ehemalige Leiter der Diözese Linz wird am Samstag in der Krypta des Linzer Mariendoms seine letzte Ruhestätte finden. Zuvor steht ein Requiem auf dem Programm, das sein Nachfolger, Diözesanbischof Manfred Scheuer, zelebriert.

Elf Jahre an der Spitze der Diözese Linz

Ludwig Schwarz starb am 19. November im Alter von 86 Jahren in Kritzendorf. Von 2005 bis 2016 stand er an der Spitze der Diözese Linz und prägte damit über ein Jahrzehnt das kirchliche Leben in Oberösterreich. Vor seiner Zeit als Bischof in Linz war Schwarz unter anderem Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke. 2001 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof in Wien.

Auch nach der Pensionierung in der Seelsorge tätig

Während seiner Amtszeit in Linz fielen mehrere wichtige kirchliche Entwicklungen und Aufarbeitungsprozesse. Dazu gehörten die Bemühungen um die Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter sowie die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Stift Kremsmünster. Auch nach seinem Rückzug als Diözesanbischof blieb Schwarz der Seelsorge verbunden. Zunächst lebte er bei den Don Bosco Schwestern in Vöcklabruck und unterstützte dort als Seelsorger sowie in umliegenden Pfarren. Mitte 2024 wechselte er nach Wien zu seiner Ordensgemeinschaft, den Salesianern Don Boscos.