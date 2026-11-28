2018 ließ sich Lisa aus Steinhaus bei Wels typisieren. Sieben Jahre später kam die Nachricht: Sie ist eine passende Stammzellspenderin für eine Frau in Nordamerika. Für die 30-Jährige war sofort klar, dass sie helfen möchte.

Ein kurzer Wangenabstrich bei einer Aktion in Wels wurde für Lisa Jahre später zu einer lebensentscheidenden Möglichkeit: Die Oberösterreicherin konnte mit einer Stammzellspende einer Frau in Nordamerika helfen.

Registrierung bei Weltrekordversuch in Wels

Die Geschichte begann 2018 auf der Trabrennbahn in Wels. Damals veranstaltete das Klinikum Wels-Grieskirchen einen Reanimationsweltrekordversuch. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen. Auch Lisa machte mit. Ein einfacher Abstrich der Wangenschleimhaut reichte aus, um ihre Gewebemerkmale zu erfassen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte sie noch nicht, dass sie damit eines Tages einem Menschen helfen könnte.

„Meine Emotionen spielten Achterbahn“

Im Jänner erhielt die mittlerweile 30-Jährige schließlich eine E-Mail mit einer besonderen Nachricht: Ihre Gewebemerkmale passten zu einer Frau aus Nordamerika, die eine Stammzellspende benötigte. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Mutter erinnert sich an diesen Moment: „Meine Emotionen spielten Achterbahn an diesem Tag, ich konnte es kaum glauben, dass ich jemandem helfen kann.“ Für Lisa stand die Entscheidung rasch fest. „Als Mama und DGKP war mir sofort klar, ich möchte den Weg weitergehen, komme was wolle, und dem Empfänger zu neuer Gesundheit verhelfen“, erzählt sie.

Spende nach rund sechs Stunden abgeschlossen

Auf dem Weg zur Spende wurde Lisa vom Team der Organisation „Geben für Leben“ begleitet. Auch die medizinische Betreuung im AKH Wien hebt sie ausdrücklich hervor. Die eigentliche Spende dauerte rund sechs Stunden und verlief nach ihren Angaben gut. „Meine Spende habe ich nach ca. 6 Stunden gut überstanden“, berichtet die Oberösterreicherin. Besonders wichtig ist ihr auch, sich bei allen Beteiligten zu bedanken: „Ich möchte mich auch beim Pflege- und Ärzteteam im AKH Wien herzlich bedanken für die tolle Betreuung während dieser Zeit.“ An ihre Empfängerin denkt Lisa weiterhin: „In Gedanken bin ich nun ganz fest bei meinem Empfänger und wünsche alles Gute für die Zukunft!“