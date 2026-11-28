Eine starke Rauchentwicklung im Tunnel Noitzmühle auf der A8 löste am späten Freitagabend einen größeren Einsatz aus. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.

Am späten Freitagabend, dem 27. November, wurden mehrere Einsatzkräfte auf die Innkreisautobahn alarmiert. Im Tunnel Noitzmühle zwischen Wels und Steinhaus im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) war dichter Rauch aufgetreten. Da zunächst unklar war, woher die Rauchentwicklung kam, wurde ein Brandverdacht gemeldet. Insgesamt fünf Feuerwehren, die Autobahnpolizei und die ASFINAG standen daraufhin im Einsatz. Zusätzlich wurde die Richtungsfahrbahn Passau zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und der Abfahrt Wels-West vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Defekte Heizung als Ursache

Bei einer Erkundung in der aufgrund von Bauarbeiten gesperrten Tunnelröhre konnten die Einsatzkräfte die Ursache rasch ausfindig machen: Eine defekte Heizanlage auf der Baustelle hatte den starken Rauch verursacht. Nachdem die Heizung abgeschaltet worden war, mussten die Einsatzkräfte noch warten, bis sich der Rauch auch aus der zweiten Tunnelröhre verzogen hatte.

Verkehr nach Kontrollfahrt wieder freigegeben

Erst nachdem Feuerwehr und ASFINAG den Tunnel abschließend kontrolliert hatten, konnte die gesperrte Fahrbahn in Richtung Passau wieder für den Verkehr geöffnet werden. Anschließend war der Einsatz beendet.