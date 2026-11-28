Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit war ein 18-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Samstag in Steyr (Oberösterreich) unterwegs. Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer.

In der Nacht auf den 28. November 2026 führten Polizisten auf der B115 Ennser-Straße in Steyr Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein 18-jähriger Autofahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Eine Messung mit der Laserpistole ergab eine Geschwindigkeit von 169 km/h, obwohl im Ortsgebiet an dieser Stelle nur 60 km/h erlaubt sind. Der junge Lenker war damit um 109 km/h schneller als zulässig.

Führerschein vorläufig abgenommen

Der 18-Jährige befand sich noch in der Probezeit. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Er wird angezeigt.