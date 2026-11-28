Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich darf sich über einen hohen Gewinn freuen: Bei der Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag knackte er als Einziger den Joker und gewinnt damit knapp 162.000 Euro.

Der Glückstipp befand sich auf dem ersten von zwei Joker-Tipps eines Lotto-Normalscheins. Der Oberösterreicher hatte nicht nur die richtige Joker-Kombination angekreuzt, sondern sich auch für „Ja“ beim Joker entschieden. Damit sicherte er sich den gesamten Gewinn im ersten Rang in Höhe von knapp 162.000 Euro. Auch in der Steiermark gab es bei der Ziehung Grund zur Freude: Dort gingen sowohl der ausgeloste 30.000-Euro-Bonus als auch der einzige Fünfer mit Zusatzzahl und damit rund 81.000 Euro an Spielteilnehmer.

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Dreifach-Jackpot wartet am Sonntag

Beim regulären Lotto gab es am Freitag hingegen keinen Sechser. Da niemand die Zahlen 12, 14, 19, 23, 31 und 34 vollständig richtig getippt hatte, wurde aus dem Doppeljackpot ein Dreifachjackpot. Am Sonntag geht es damit um rund 2,8 Millionen Euro. Auch bei LottoPlus blieb ein Sechser aus.