Unfall in Kurve: 20-Jähriger alkoholisiert, junge Frau verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in St. Wolfgang im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) wurde am Freitagabend eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Der entgegenkommende Lenker hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut.
Der Unfall ereignete sich am 27. November gegen 23.30 Uhr auf der L546 im Gemeindegebiet von St. Wolfgang. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit ihrem Wagen unterwegs, ihr 59-jähriger Vater saß auf dem Beifahrersitz. Im Bereich einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines entgegenkommenden 20-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der jungen Frau von der Straße geschleudert und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.
20-Jähriger war alkoholisiert
Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Vater sowie der 20-jährige Unfalllenker blieben unverletzt. Bei dem jungen Mann wurde im Zuge eines Alkotests ein Wert von 1,08 Promille festgestellt. Er wird angezeigt.