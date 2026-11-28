Bei einem Verkehrsunfall in St. Wolfgang im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) wurde am Freitagabend eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Der entgegenkommende Lenker hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut.

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Alkolenker in St. Wolfgang wurde eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt, der 20-jährige Unfallgegner hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut.

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Alkolenker in St. Wolfgang wurde eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt, der 20-jährige Unfallgegner hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut.

Der Unfall ereignete sich am 27. November gegen 23.30 Uhr auf der L546 im Gemeindegebiet von St. Wolfgang. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit ihrem Wagen unterwegs, ihr 59-jähriger Vater saß auf dem Beifahrersitz. Im Bereich einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines entgegenkommenden 20-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der jungen Frau von der Straße geschleudert und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

20-Jähriger war alkoholisiert

Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Vater sowie der 20-jährige Unfalllenker blieben unverletzt. Bei dem jungen Mann wurde im Zuge eines Alkotests ein Wert von 1,08 Promille festgestellt. Er wird angezeigt.