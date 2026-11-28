Bei Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Pichl bei Roßleithen, Bezirk Kirchdorf an der Krems, (OÖ) wurden Beamte einer Verkehrsstreife auf einen Pkw-Lenker aufmerksam...

Ein Mann war mit fast 2 Promille mit dem Auto unterwegs - mit an Bord ein kleines Kind.

Ein Mann war mit fast 2 Promille mit dem Auto unterwegs - mit an Bord ein kleines Kind.

Der Mann war mit 83 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf und konnten den Lenker wenig später anhalten und in weiterer Folge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen.

Fast 2 Promille

Dabei konnten sie bei dem 45-jährigen Slowaken aus dem Bezirk Kirchdorf deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Weiters befand sich der 5-jährige Sohn des Lenkers auf der Rückbank, welcher nicht ordnungsgemäß gesichert war. Er wird mehrfach angezeigt.