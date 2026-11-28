Mit fast zwei Promille und Kind im Auto durch Ortsgebiet gerast
Bei Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Pichl bei Roßleithen, Bezirk Kirchdorf an der Krems, (OÖ) wurden Beamte einer Verkehrsstreife auf einen Pkw-Lenker aufmerksam...
Der Mann war mit 83 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf und konnten den Lenker wenig später anhalten und in weiterer Folge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen.
Fast 2 Promille
Dabei konnten sie bei dem 45-jährigen Slowaken aus dem Bezirk Kirchdorf deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Weiters befand sich der 5-jährige Sohn des Lenkers auf der Rückbank, welcher nicht ordnungsgemäß gesichert war. Er wird mehrfach angezeigt.