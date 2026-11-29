Ab Linz wird es im kommenden Sommerflugplan eine neue Verbindung geben. Geflogen wird an zwei Tagen nach Girona (Spanien). Zusätzlich wird ein weiteres Flugziel aufgestockt.

Mit Ryanair kommt man ab dem 31. März 2027 von Linz aus direkt nach Girona (Spanien) – und damit vor die Tore von Barcelona. Die Großstadt ist nämlich nur rund 100 Kilometer südwestlich von Girona. Wie der Linzer Flughafen berichtet, fliegt Ryanair die ganze Sommersaison lang Mittwoch und Samstag dort hin. Neben dem Trip nach Barcelona kann man sich aber freilich auch die charmante 108.000-Einwohner-Stadt Girona anschauen. Diese verzaubert nämlich mit einer historischen Altstadt, bunten Häusern entlang des Flusses Onyar und einer beeindruckenden Kathedrale.

Ryanair stockt Angebot nach Bari auf

Bereits aktuell geht es von Linz aus nach Bari (Apulien, Italien). Im Frühjahr 2027 stockt Ryanair aufgrund der starken Nachfrage das Flugangebot dorthin aber noch einmal auf. Von 30. März bis 25. Mai bietet man statt zwei gleich drei Flüge die Woche ab Linz an. Neben Donnerstag und Sonntag kommt dann auch der Dienstag dazu.