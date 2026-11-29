In einem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Pinsdorf (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) hat es Samstagabend, am 28. November 2026 gegen 20.20 Uhr, gebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde beim anschließenden Einsatz verletzt.

Der 19-jährige Sohn der Familie, der gerade in seinem Dachgeschoß-Zimmer war, wurde durch den Geruch auf den Brand aufmerksam und alarmierte sofort seine Eltern, berichtet die Polizei nun. Die Familie versuchte erst, das Feuer selbst zu löschen, war dabei aber nicht erfolgreich. Die bereits alarmierte Polizeistreife brachte sie dann aus dem bereits stark verrauchten Haus hinaus und übernahm die Brandbekämpfung, bis die Feuerwehr eintraf. Dieser gelang es schließlich, die Flammen zu löschen.

Wohnhaus ist unbewohnbar

Wie die Beamten berichten, wurde dabei ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste ins Klinikum nach Gmunden gebracht werden. Die Familie blieb unverletzt. Das Wohnhaus wurde bei dem Brand stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei führt nun Ermittlungen bezüglich der Brandursache.