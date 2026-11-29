Die Polizei hat den 31-Jährigen gegen 19.10 Uhr zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann war zu dem Zeitpunkt gerade mit einem Klein-LKW unterwegs, mit im Auto waren seine vierjährige Tochter und seine Gattin. Gegenüber der Polizei meinte er daraufhin, dass sie gerade vom Abendessen in einem nahegelegenen Gasthaus kommen würden, berichten die Beamten nun. Der Alkotest, den sie daraufhin mit ihm durchgeführt haben, ergab 1,3 Promille. Daher wurde dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Den Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen, weil er diesen als verloren gemeldet hatte. Der Mann wird jetzt angezeigt.