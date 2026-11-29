Zu einem eher seltsamen Unfall kam es am Samstagabend in Regau, Bez. Vöcklabruck, Oberösterreich. Ein E-Scooterfahrer war gestürzt. Und hatte einige Promille intus.

Zu einem eher seltsamen Unfall kam es am Samstag in Oberösterreich.

Zu einem eher seltsamen Unfall kam es am Samstag in Oberösterreich.

Mit seinem E-Scooter zu Sturz kam ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am 28. November 2026 gegen 20.15 Uhr im Gemeindegebiet von Regau. Der Verunfallte gab den Polizisten gegenüber an, er sei zuvor mit einem grauen Pkw kollidiert und deshalb zu Sturz gekommen.

Alkotest ergab 1,9 Promille

Der Pkw sei nach dem Unfall einfach weitergefahren. Eine sofortige Fahndung nach dem vermeintlichen Unfallwagen verlief ergebnislos. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkotest ergab 1,9 Promille. Er wird angezeigt.