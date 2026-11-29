Nach dem verheerenden Großbrand am 26. November in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) steht nun die wahrscheinliche Ursache fest.

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November, hatte ein gewaltiges Feuer gegen 2.20 Uhr eine gesamte Wohnanlage verwüstet.

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November, hatte ein gewaltiges Feuer gegen 2.20 Uhr eine gesamte Wohnanlage verwüstet.

Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank, der auf einem Balkon stand, dürfte die Katastrophe ausgelöst haben. Der entstandene Schaden übersteigt mittlerweile sieben Millionen Euro.

Haustiere verendeten

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November, hatte ein gewaltiges Feuer gegen 2.20 Uhr eine gesamte Wohnanlage verwüstet. Mehr als 15 Feuerwehren standen damals im Großeinsatz, um gegen die Flammen anzukämpfen. Zwar konnten alle Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden, mehrere erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung, und für einige zurückgelassene Haustiere kam tragischerweise jede Hilfe zu spät.

Kühlschrank auf Balkon wurde zur Brandfalle

Wie das Landeskriminalamt Oberösterreich nun mitteilt, gestaltete sich die Spurensuche durch die massive Zerstörung im Bereich des Brandherds äußerst kompliziert. Dennoch konnten die Brandermittler gemeinsam mit Sachverständigen den Auslöser rekonstruieren: Ein auf einem Balkon im ersten Obergeschoss betriebener Kühlschrank wies offenbar einen technischen Defekt auf und fing Feuer.

30 Wohnungen unbewohnbar

Über die Holzkonstruktion der Balkone fraßen sich die Flammen rasend schnell auf benachbarte Einheiten und schließlich bis in den Dachstuhl vor. Von der Wohnanlage blieb nur eine Ruine: Alle 30 Wohnungen sind komplett unbewohnbar. Die aktuelle Schadensschätzung fällt noch dramatischer aus als zunächst angenommen, sie liegt mittlerweile bei über sieben Millionen Euro.