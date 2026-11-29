Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wurde am Sonntagmorgen beim Bedienen seines Heizkessels schwer verletzt. Eine plötzlich austretende Stichflamme traf ihn im Gesicht.

Am 29. November 2026 gegen 7 Uhr kam es im Bezirk Rohrbach zu einem folgenschweren Unfall im häuslichen Umfeld. Ein 60-Jähriger bediente gerade seinen Heizkessel, als aus diesem aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich eine Stichflamme austrat. Die Flamme traf den Mann direkt im Gesicht. Dabei erlitt er schwere Verbrennungen.

Verletzter ins AKH Wien gebracht

Nach dem Vorfall wurde der 60-Jährige von Rettungskräften versorgt und zunächst in das Klinikum Rohrbach gebracht. Anschließend erfolgte die weitere Einlieferung ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) Wien, informiert die Polizei.