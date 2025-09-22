Steirer tot: Schwerer Autounfall forderte ein Menschenleben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der B158 in Bad Ischl ereignet. Ein 77-jähriger Autofahrer aus der Steiermark kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.

Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Liezen (Steiermark) fuhr am 22. September 2025 gegen 6.45 Uhr mit seinem Auto im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) auf der B158 Richtung Bad Ischl. Zur selben Zeit lenkte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden sein Fahrzeug in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 23-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Land mit ihrem Auto. Im Ortschaftsbereich Haiden (Gemeinde Bad Ischl) kam der 77-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf den entgegengesetzten Fahrstreifen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 59-Jährigen.

77-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Dessen PKW wurde gegen die dortige Straßenleitschiene geschleudert und kam nach rund 100 Metern zu Stillstand. Das Auto des 77-Jährigen überschlug sich und landete vorerst auf dem PKW der 23-Jährigen, ehe es dann fahrerseitig auf der Fahrbahn zu liegen kam. Der 77-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Die beiden anderen Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.