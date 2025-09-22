Tödlicher Verkehrsunfall auf der B158 bei Bad Ischl

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der B158 bei Bad Ischl hat am Montagmorgen das Leben eines 77-Jährigen gefordert. Zwei weitere Personen wurden verletzt, als es im Ortschaftsbereich Haiden zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Nach ersten Informationen war der 77-Jährige mit seinem Auto in Richtung Bad Ischl unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B158 in der Gemeinde Bad Ischl ist am Montagmorgen, 22. September 2025, ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr im Ortschaftsbereich Haiden. Nach ersten Informationen war der 77-Jährige mit seinem Auto in Richtung Bad Ischl unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug eines 59-jährigen Mannes aus dem Bezirk Gmunden. Dessen Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Straßenleitschiene geschleudert und kam nach rund 100 Metern zum Stillstand.

Im Auto eingeklemmt

Das Auto des 77-Jährigen überschlug sich infolge des Zusammenstoßes und landete zunächst auf dem Fahrzeug einer 23-jährigen Frau aus dem Bezirk Salzburg-Land, die hinter dem 59-Jährigen unterwegs war, ehe es auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 77-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden anderen Beteiligten wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht; Angaben zu ihrem Gesundheitszustand liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Unfallstelle abgesichert und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

