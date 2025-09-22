1,5 Grad rücken näher: Klimawandel vor 2030 außer Kontrolle

Der Sommer 2025 ist vorbei. Und wieder einmal bestätigt sich der Klimawandel in drastischer Form. Trotz eines vergleichsweise kühlen Julis verzeichnete Österreich über 30 Hitzetage, während andere Teile Europas und der Welt von extrem hohen Temperaturen betroffen waren. Forschende der Universität Graz haben nun erstmals schon vor Herbstende eine präzise Prognose für die globale Erwärmung des Jahres abgegeben: Demnach wird die Durchschnittstemperatur voraussichtlich 1,48 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen.

Die Grafik illustriert bis 2024 den beobachteten und bis 2034 den vorhergesagten Anstieg der globalen oberflächennahen Lufttemperatur. Die jährlichen Beobachtungsdaten reichen bis 2024, die jährlichen Werte der langfristigen globalen Erwärmung bis 2034 (jeweils Mittelwert über 20 Jahre, dem Zentraljahr zugeordnet; ab 2016 anteilig mit Vorwärtsprojektion). Die Vorhersagen für 2025 sind sowohl für die Jahresprognose als auch für den Langfrist-Mittelwert mit Zahlenwerten hervorgehoben (einschließlich Angabe 90-Prozent-Vertrauensbereich). Die Zukunft bis 2040 ist um zwei mögliche Szenarien ergänzt. Die blaue Linie zeigt den Verlauf nach dem Klimaschutzszenario des IPCC, das zur Einhaltung der Pariser Ziele führt: starker Emissionsabbau um über 50 Prozent bis 2035 und Erreichen von Netto-Null CO2-Emissionen etwa zur Mitte des Jahrhunderts. Die orange Linie zeigt die Erwärmung bei nahezu gleichbleibenden Emissionen und führt zu einer Verfehlung der Klimaziele mit einem Anstieg auf über 1,7 °C schon bis 2035. Die Pariser Zielbereiche für das <1,5 °C-Hauptziel sowie das <1,7 °C-Grenzziel (für die maximale zwischenzeitliche Überschreitung von 1,5 °C um nach 2050 wieder unter diese Grenze zu kommen) sind gemäß der zugrundliegenden Publikation Kirchengast & Pichler (2025) eingezeichnet.

Anstiegs von 1,48 °C

„Die natürliche Klimaschwankung El Niño, die normalerweise höhere Temperaturen mit sich bringt, war schon Mitte 2024 abgeklungen. Dennoch zeigt sich die globale Erwärmung 2025 weiterhin stark – vor allem wegen der nach wie vor hohen Treibhausgasemissionen“, erklärt Gottfried Kirchengast vom Wegener Center und Institut für Physik der Universität Graz. Gemeinsam mit Doktorand Moritz Pichler hat er kürzlich einen neuen Referenzdatensatz und ein Verfahren vorgestellt, das die globale Erwärmung genauer und früher vorhersagen kann. Für 2025 ergaben die Berechnungen eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs von 1,48 °C plus/minus 0,09 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau.

Langfristige Entwicklung gefährdet Pariser Klimaziele

Die Grazer Forscher blicken nicht nur auf das Jahr 2025, sondern auch auf den langfristigen Temperaturanstieg, gemessen über 20 Jahre – das Maß, das der Weltklimarat IPCC zur Bewertung der Pariser Klimaziele heranzieht. Laut aktuellen Berechnungen liegt dieser mittlere Anstieg bereits bei 1,47 °C plus/minus 0,10 °C. Die Projektionen bis 2034 zeigen: Mit über 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird das 1,5-Grad-Limit schon vor 2030 überschritten. Zum Vergleich: Im letzten IPCC-Bericht wurde ein Überschreiten der 1,5 °C zwischen 2030 und 2035 erwartet.

Halbierung der Emissionen nötig

„Die menschengemachten Treibhausgasemissionen sind der Haupttreiber dieser Entwicklung. Ohne drastische Reduktionen drohen wir, schon vor 2035 die Marke von 1,7 °C zu überschreiten“, warnt Kirchengast. Nur durch eine Halbierung der Emissionen bis 2035 ließe sich die Erwärmung danach auf unter 1,7 °C begrenzen und mittelfristig wieder unter 1,5 °C bringen. Kirchengast appelliert eindringlich: „Ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen waren noch nie so dringend. Politische Entscheidungsträger sind mehr gefordert denn je – ein Versagen wäre ein Verbrechen an der jetzigen Kindergeneration.“